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Главная  /  Репортажи  /  На центральном шахматном клубе появилась красивая вечерняя подсветка

На центральном шахматном клубе появилась красивая вечерняя подсветка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:17
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  • 0

На Гоголевском бульваре на центральном шахматном клубе появилась очень красивая вечерняя подсветка.

  • 14
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