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Вечерняя подсветка Пречистенской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:43
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После благоустройства в рамках программы "Моя улица 2017" на Пречистенской набережной появилась подсветка пешеходной зоны.

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