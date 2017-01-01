Участок Люблинской улицы перекрыт из-за просадки грунта при строительстве станции метро ТПК "Текстильщики"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:35

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Днём 30 ноября при строительстве ТПК "Текстильщики" на Люблинской улице произошло проседание грунта площадью около 300 кв.м. На место ЧП для проверки прибыли все городские службы. В настоящее время перекрыт участок Люблинской улицы от дома № 11 до Саратовской улицы. Самосвалы привозят песок, чтобы засыпать место просадки. Перекрытие участка Люблинской улицы будет действовать сутки. В результате инцидента никто не пострадал.