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Участок Люблинской улицы перекрыт из-за просадки грунта при строительстве станции метро ТПК "Текстильщики"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:35
  • 257
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Днём 30 ноября при строительстве ТПК "Текстильщики" на Люблинской улице произошло проседание грунта площадью около 300 кв.м. На место ЧП для проверки прибыли все городские службы. В настоящее время перекрыт участок Люблинской улицы от дома № 11 до Саратовской улицы. Самосвалы привозят песок, чтобы засыпать место просадки. Перекрытие участка Люблинской улицы будет действовать сутки. В результате инцидента никто не пострадал.

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