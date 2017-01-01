Загруженность дорожного трафика достигла 9 баллов
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:47
-
- 20
Загруженность автомобильных дорог в Москве достигла девяти баллов. В центре Москвы затруднения в движении транспорта отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Серебрянической набережных, ул. Тверская, Мясницкая, Знаменка, Солянка, Сретенка, Новый Арбат (в сторону центра), Большая Лубянка, Красная Пресня, а также на Яузском, Чистопрудном и Покровском бульварах, на Кутузовском проспекте.
- 20
Комментарии (0)