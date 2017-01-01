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Выставочный проект ВМОМК им. Глинки открылся в музее музыкальной культуры

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
21:03
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Выставочный проект ВМОМК им. М. И. Глинки открылся в музее музыкальной культуры в центре Москвы. В экспозицию вошли 15 инструментов работы Антонио Стардивари, Андреа и Николо Амати, Джузеппе Гванери дель Джезу, Энрико Черути и других итальянских мастеров. Этот проект первое событие подобного рода не только в России, но и во всей Восточной Европе и Азии.

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