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Снегопад в центре Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
30.11 22:05
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Центр Москвы периодически засыпает снегом. Дует прохладный ветер. На тротуарах и дорогах образовалась снежная "крупа". Температура держится на отметке -2°C.

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