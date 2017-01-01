Снегопад в центре Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 30.11 22:05

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Центр Москвы периодически засыпает снегом. Дует прохладный ветер. На тротуарах и дорогах образовалась снежная "крупа". Температура держится на отметке -2°C.