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"Красота родного края": Известный фотомастер Владимир Загарских открыл персональную фотовыставку в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
23:50
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30.11.2017 года в БСЦ "Тэффи", г. Тихвин - открылась новая фотовыставка. Казалось бы, что тут особенного - в этой современной библиотеке постоянно доступны несколько выставок самых разных жанров, в том числе и фото. Но сегодня в конференцзале состоялось открытие совсем не рядовой фотовыставки - пикалевец Владимир Загарских представил нам некоторые свои работы - фотокартины - это цветные фотографии, напечатанные на холсте. Причем картины большого размера - что удобно для их просмотра. У каждой - своя история создания и подготовки к печати. Встреча началась с просмотра интересного видеофильма о его. Рассказал фотохудожник о своем пути в фотоделе. Показал нам и подарил библиотеке свой фотоальбом. Уже имея заслуженные высокие награды и признание как фотомастер он планирует освоить новые направления - например натюрморты. Было интересно услышать советы мастера и ответы на вопросы. Не исключено, что эта встреча будет иметь развитие - в форме уроков для любителей фотографии.

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