Дом-кольцо на западе столицы с высоты птичьего полёта

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В столице находятся необычные достопримечательности, о которых мало кто знает. Это так называемые дома-кольца – многоквартирные дома, которые имеют форму круга. В середине прошлого века руководство СССР требовало от архитекторов новых уникальных зданий в Москве. И пока большинство инженеров и архитекторов ломали головы над строительством Сталинских высоток, народный архитектор СССР Евгений Николаевич Стамо на пару с инженером Александром Маркеловым придумали весьма оригинальный проект – строительство жилых домов в виде круга. На эту идею их натолкнул тот факт, что в 70-х годах прошлого века почти все жилые дома были панельными, почти одинаковой формы и интерьера. Архитектору хотелось создать что-то уникальное. Но, в то же время, новый проект должен быть дешёвым, прочным и содержать большое количество квартир. Первый Дом-кольцо в Москве, который построили в 1972 году на улице Нежинская, получился поистине гигантским: 9 этажей, 26 подъездов, 913 квартир. Поэтому, после первого успешного проекта, команда архитекторов и инженеров загорелась желанием построить ещё несколько таких домов. И уже в 1979 году специально к Олимпиаде, возле Поклонной горы, по адресу: улица Довженко, д. 6, вырос ещё один чудо Дом-кольцо. Он по размерам стал почти таким же как его брат с Нежинской: 9 этажей, 26 подъездов и 936 квартир. Место расположения выбрали не с проста, поскольку всю красоту и уникальность здания можно было разглядеть только с высоты, поэтому именно с Поклонной горы туристы могли полюбоваться всей оригинальностью этого здания. Оценить уникальность и оригинальность такого дома можно только с высоты, т.к. снизу он ничем почти не отличается от простой хрущёвки.