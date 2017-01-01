Люблинская улица перекрыта из-за ЧП на стройке станции метро ТПК "Текстильщики"

Автор: denis947 Дата публикации: 23:32

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Движение по улице Люблинская на юго-востоке Москвы от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы перекрыто из-за ЧП на территории стройплощадки Третьего пересадочного контура метро (ТПК) вблизи станции метро "Текстильщики" в районе дома 7. В котловане днем 30 ноября произошла просадка грунта. Обследовав территорию специалистами было принято перекрыть движение транспорта по улице Люблинская во избежании дальнейшей просадки грунта. Котлован, который обильно затапливается водой, в срочном порядке стали засыпать грунтом. К месту бесперерывно подъезжают самосвалы, которые высыпают грунт в котлован. По сообщениям ЦОДД движение на участке будет закрыто до вечера пятницы, 1 декабря. По предварительным данным причиной произошедшего стали плохие геологические условия, подтопление котлованов и проходок и попадание на плывуны при строительстве метрополитена происходят достаточно часто.