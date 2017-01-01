Нелегальная сортировка мусора в Пешковском поселении в Подмосковье

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 05:51

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На территории Пешковского поселения в посёлке Жуковка на земельном участке 50:09:0020602:1248 сельскохозяйственного назначения действует нелегальная сортировка ТБО, данную незаконную деятельность осуществляет не кое ИП , которое перебралось из Соколовского поселения, именно с того участка куда приезжал министр экологии Александр Коган когда посещал Солнечногорский район в 2016 году, где был рассчитан многомиллионный ущерб от несанкционированного захоронения мусора. По имеющейся информации именно эти нелегальные дельцы по перевозке мусора осуществили сброс возле деревни Карпово на дорогу, ведущей к СНТ «Поляна» где были выданы земельные участки для многодетных семей.