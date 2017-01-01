В Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» можно увидеть в цвету две редких орхидеи: Рождественскую и Серебряный башмачок

Автор: Uwis Дата публикации: 05:51

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В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» можно увидеть в цвету две редких орхидеи: Рождественскую и Серебряный башмачок. Орхидея Пафиопедилум мелкоцветковый или Серебряный башмачок произрастает на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1600 метров. Цветки растения достигают в диаметре 10 сантиметров и обладают очень большой губой при небольших и компактных листьях. В культуре Серебряный башмачок цветет редко и считается сложным растением. Орхидея Ангрекум полуторафутовый (родина - Мадагаскар) цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название "Рождественская орхидея"). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта "хитрость" нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. Примечательна она и очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см). В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов и многие из них тоже можно увидеть в Пальмовой оранжерее.