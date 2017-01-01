Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» можно увидеть в цвету две редких орхидеи: Рождественскую и Серебряный башмачок

В Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» можно увидеть в цвету две редких орхидеи: Рождественскую и Серебряный башмачок

Автор:
Uwis
Дата публикации:
05:51
  • 22
  • 0

В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» можно увидеть в цвету две редких орхидеи: Рождественскую и Серебряный башмачок. Орхидея Пафиопедилум мелкоцветковый или Серебряный башмачок произрастает на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1600 метров. Цветки растения достигают в диаметре 10 сантиметров и обладают очень большой губой при небольших и компактных листьях. В культуре Серебряный башмачок цветет редко и считается сложным растением. Орхидея Ангрекум полуторафутовый (родина - Мадагаскар) цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название "Рождественская орхидея"). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта "хитрость" нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. Примечательна она и очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см). В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов и многие из них тоже можно увидеть в Пальмовой оранжерее.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

344 1
30.11 23:32 | denis947
Люблинская улица перекрыта из-за ЧП на стройке станции метро ТПК "Текстильщики"
35 0
23.11 23:34 | Uwis
В тропиках "Аптекарского огорода" зацвела мадагаскарская Рождественская орхидея
268 0
17.08 14:12 | Гринфельд Павел
Редкую орхидею Звезда Дарвина представили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"