В Шереметьево задерживают рейс "Аэрофлота" Москва-Воронеж
- Автор:
- VlaDima
- Дата публикации:
- 07:57
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По словам автора видео, рейс должен был начаться накануне вечером: в 23:55. Однако его по непонятным причинам отложили - до 5 утра. Пассажиров на время разместили в гостинице. Но утром люди опять не улетели. По информации аэропорта рейс вновь отложили - ориентировочно до 9 утра. Пассажиры вернулись в гостиницу.
При этом, люди возмущены действиями "Аэрофлота". Авиакомпания, по словам автора видео, не связалась с пассажирами и не объяснила причины задержек рейса.
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