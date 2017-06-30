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Главная  /  Репортажи  /  В Шереметьево задерживают рейс "Аэрофлота" Москва-Воронеж

В Шереметьево задерживают рейс "Аэрофлота" Москва-Воронеж

Автор:
VlaDima
Дата публикации:
07:57
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В аэропорту "Шереметьево" на несколько часов задерживается рейс из Москвы в Воронеж. Об этом сообщает мобильный репортёр, который, как и другие пассажиры не может улететь в другой город.

По словам автора видео, рейс должен был начаться накануне вечером: в 23:55. Однако его по непонятным причинам отложили - до 5 утра. Пассажиров на время разместили в гостинице. Но утром люди опять не улетели. По информации аэропорта рейс вновь отложили - ориентировочно до 9 утра. Пассажиры вернулись в гостиницу.

При этом, люди возмущены действиями "Аэрофлота". Авиакомпания, по словам автора видео, не связалась с пассажирами и не объяснила причины задержек рейса.
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