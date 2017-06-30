В Шереметьево задерживают рейс "Аэрофлота" Москва-Воронеж

Автор: VlaDima Дата публикации: 07:57

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56 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197769

В аэропорту "Шереметьево" на несколько часов задерживается рейс из Москвы в Воронеж. Об этом сообщает мобильный репортёр, который, как и другие пассажиры не может улететь в другой город.По словам автора видео, рейс должен был начаться накануне вечером: в 23:55. Однако его по непонятным причинам отложили - до 5 утра. Пассажиров на время разместили в гостинице. Но утром люди опять не улетели. По информации аэропорта рейс вновь отложили - ориентировочно до 9 утра. Пассажиры вернулись в гостиницу.При этом, люди возмущены действиями "Аэрофлота". Авиакомпания, по словам автора видео, не связалась с пассажирами и не объяснила причины задержек рейса.