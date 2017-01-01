Авария на трубопроводе произошла в посёлке Магистральный Иркутской области (ВИДЕО)

Автор: Сергей Соковнин Дата публикации: 08:19

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197770

Прорыв трубы, по словам мобильного репортёра, не устраняют уже второй день.Как рассказывает местный житель, прорыв трубы случился накануне. Из-под земли идёт густой столб горячего пара. Который поднимается вверх и окутывает провода ЛЭП. От чего кабель стал мокрым.Однако ликвидировать аварию коммунальщики почему-то не спешат. "На днях обещают сильный мороз, а они не ремонтируют. Только фанеркой прикрыли," - пишет автор видео.