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Авария на трубопроводе произошла в посёлке Магистральный Иркутской области (ВИДЕО)
Авария на трубопроводе произошла в посёлке Магистральный Иркутской области (ВИДЕО)
Прорыв трубы, по словам мобильного репортёра, не устраняют уже второй день.
Как рассказывает местный житель, прорыв трубы случился накануне. Из-под земли идёт густой столб горячего пара. Который поднимается вверх и окутывает провода ЛЭП. От чего кабель стал мокрым.
Однако ликвидировать аварию коммунальщики почему-то не спешат. "На днях обещают сильный мороз, а они не ремонтируют. Только фанеркой прикрыли," - пишет автор видео.
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