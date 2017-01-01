Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер

Автор: Uwis Дата публикации: 09:00

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Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер. С грустными лицами москвичи идут на работу.