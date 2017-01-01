Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер

Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:00
  • 21
  • 0

Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер. С грустными лицами москвичи идут на работу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

56 0
07:57 | VlaDima
В Шереметьево задерживают рейс "Аэрофлота" Москва-Воронеж
50 0
30.11 22:05 | Гринфельд Павел
Снегопад в центре Москвы
30 0
30.11 14:50 | Sargo
Пасмурная погода с осадками сохранится в Москве
61 0
24.11 00:14 | Дмитрий
Непродуманное благоустройство в городе Коврове Владимирской области