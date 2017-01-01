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Главная  /  Репортажи  /  Фура пробила 50 метров отбойника на Симферопольском шоссе

Фура пробила 50 метров отбойника на Симферопольском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:54
  • 42
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На Симферопольском шоссе в районе развязки на Объездную дорогу города Подольска на 20 км трассы произошло ДТП. Фура, следовавшая в сторону Москвы, налетела на металлический отбойник, разделяющий проезжую часть. Водитель большегруза не сразу смог остановится и проехался по конструкции порядка 50 метров, как по рельсам. Водитель серьезно не пострадал. На месте происшествия работает эвакуатор и дорожные службы, которым предстоит восстановить отбойник после того как фуру получится снять с конструкции.

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