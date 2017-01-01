Орхидею Звезда Дарвина с насыщенным пряным ночным ароматом можно увидеть в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода"

Автор: Uwis Дата публикации: 10:59

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Поразительную орхидею Ангрекум полуторафутовый (Angraecum sesquipedale) с насыщенным пряным ночным ароматом можно увидеть с 23 ноября в Пальмовой оранжерее​. Другие названия растения — Звезда Дарвина, Рождественская орхидея, Вифлеемская звезда, Король Ангрекумов. Родина — Мадагаскар. Эта орхидея примечательна очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см), а также связью с Чарльзом Дарвином и его Теорией эволюции. В природе эта орхидея цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название "Рождественская орхидея"). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта "хитрость" нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым. Именно Чарльз Дарвин предположил, что Ангрекум должен опыляться какой-то ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка. В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как возможность существования насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком казалось на тот момент абсурдом. Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani.