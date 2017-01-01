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В столицу пришла зима, и пошел снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:50
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На юго-западе столицы пошёл снег. Под сильные порывы ветра с неба падают снежинки.

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