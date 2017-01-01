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Лосиха-мойщица автомобилей появилась в Костромской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:51
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Лосиха - мойщица автомобилей появилась в Костромской области. Так прозвали героиню этого видео, снятого в деревне Малое Андрейково, неподалеку от лосиной фермы.

Сообщается, что животные здесь настолько привыкли к людям, что без страха гуляют по улицам и чешут бока об понравившиеся им предметы. В этот раз лосиха но имени Никандра облюбовала машину мобильного репортера. Попытки уговорить гостью не трогать грязь на дверце, бампере и крыле седана ни к чему не привели.

Завершить необычную мойку лосиха не успела – за ней пришли работники фермы и увели с собой.
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