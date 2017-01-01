Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На востоке Москвы пошел снег

На востоке Москвы пошел снег

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:24
  • 0
  • 0

На востоке Москвы пошел снег.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
12:26 | denis947
Ледяной дождь прошел на юге Москвы
10 0
11:56 | LaimeLaim
Ветреное и пасмурное утро в столице в первый день зимы
59 1
30.11 15:21 | Artem_077
Ремонтно-восстановительные работы на улице Иркутская в Москве, где накануне произошла крупная коммунальная авария
28 0
09:00 | Uwis
Пасмурное и сырое утро в Москве, дует сильный холодный ветер