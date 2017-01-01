Американцы покажут фильм о ДТП на дорогах России
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:35
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Сообщается, что в прошлом году эту документальную историю уже демонстрировали на фестивале в Амстердаме, а в январе она выйдет в кинопрокат в США. В фильме иностранцам продемонстрируют множество поразительных, забавных, а порой и очень страшных кадров.
Бесплатный трейлер уже гуляет во Всемирной паутине. А за показ полнометражного «Road Movie» в Соединенных Штатах будут брать отнюдь не символическую плату.
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