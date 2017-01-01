На Болотной набережной открыли съезд на улицу Серафимовича

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Пресс-тур на Болотной набережной и комментарий специалиста ЦОДД. Открытие движения съезда с Болотной набережной на ул. Серафимовича.

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33 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197785

На видео: Артур Георгиевич Шахбазян - заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства.