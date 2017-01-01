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Главная  /  Репортажи  /  На Болотной набережной открыли съезд на улицу Серафимовича

На Болотной набережной открыли съезд на улицу Серафимовича

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:41
  • 33
  • 1

Пресс-тур на Болотной набережной и комментарий специалиста ЦОДД. Открытие движения съезда с Болотной набережной на ул. Серафимовича.

На видео: Артур Георгиевич Шахбазян - заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства.
  • 33
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:55
    АГН в 13:50: http://www.mskagency.ru/materials/2729548
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