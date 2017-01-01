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Главная  /  Репортажи  /  На Челябинск опустился густой смог

На Челябинск опустился густой смог

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:03
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В Челябинске объявлен режим "чёрного неба". Так в социальных сетях называют смог, который спускается на город в безветренную погоду.

"И снова в Челябинске дым," - так комментирует экологическую ситуацию автор этого видео. Известно, что горожане жалуются на резкий запах и головокружение. Видимость неподалеку от промзон резко падает.

Пользователи предполагают, что в ситуации виноваты руководители крупных предприятий, которые не контролируют промышленные выбросы в атмосферу.
YouTube / bezumie777
YouTube / DILIJANS

Одна из жительниц города проехала по улицам и сняла собственный репортаж.
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