На Челябинск опустился густой смог
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:03
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- 33
"И снова в Челябинске дым," - так комментирует экологическую ситуацию автор этого видео. Известно, что горожане жалуются на резкий запах и головокружение. Видимость неподалеку от промзон резко падает.
Пользователи предполагают, что в ситуации виноваты руководители крупных предприятий, которые не контролируют промышленные выбросы в атмосферу.
YouTube / bezumie777YouTube / DILIJANS
Одна из жительниц города проехала по улицам и сняла собственный репортаж.
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