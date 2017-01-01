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Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы будет открыт съезд с Болотной площади на улицу Серафимовича

В центре Москвы будет открыт съезд с Болотной площади на улицу Серафимовича

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:18
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С 1 декабря 2017 года автомобилисты смогут поворачивать со стороны Болотной площади на улицу Серафимовича. В рамках программы по благоустройству "Моя улица" схема движения на данном участке была оптимизирована: разделены транспортные потоки, которые теперь не будут пересекаться в одной светофорной фазе. Нововведение позволит оптимизировать движение для автомобилистов и повысить его безопасность. Для проезда с Болотной улицы на Большой Каменный мост на набережной организовано две полосы движения. При этом существующий поворот на Большой Каменный мост будет закрыт через некоторое время после адаптации водителей к новой схеме движения. Таким образом, после закрытия оттуда автомобилисты смогут попасть только на Софийскую набережную. Благодаря данным мерам количество ДТП на данном участке сократиться до 80%, а общее время проезда по Болотной площади составит около 15 мин. в час-пик для индивидуального транспорта. ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.

На видео: Артур Георгиевич Шахбазян - заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства.
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