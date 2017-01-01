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В центре Москвы будет организована новая схема движения транспорта на Болотной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:32
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В центре Москвы в районе Якиманка будет организована новая схема движения транспорта на Болотной площади. В ближайшее время будет организован съезд с Болотной площади на улицу Серафимовича со стороны сквера Репина. Как сообщают специалисты ЦОДД, нововведение позволит оптимизировать движение для автомобилистов и повысить его безопасность. Для проезда с Болотной улицы на Большой Каменный мост на набережной организовано две полосы движения. При этом существующий поворот на Большой Каменный мост будет закрыт через некоторое время после адаптации водителей к новой схеме движения.

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