Развязка на 33-м км МКАД и Варшавского шоссе стала самой аварийной в этом году

Автор: denis947 Дата публикации: 13:52

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал последние данные по самым аварийным точкам МКАД. ДТП подсчитали за 10 месяцев 2017 года. В тройку лидеров вошли 33, 39 и 103-й км МКАД. На этих участках произошло 40 аварий. Кстати, незадолго до этого в ЦОДД назвали самые опасные участки в столице. Список возглавляют перекрестки на Каширском шоссе - с улицами Борисовские Пруды и Ясеневой, а также улица Липчанского в Люберцах. Всего в столице 118 опасных участков. Каждый протяженностью не более 200 метров, и там в течение года произошло три или более однотипных ДТП с пострадавшими (например, столкновение с другими машинами или наезд на пешехода). Среди других опасных точек в Москве - пересечения Мичуринского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов и улицы Плеханова.