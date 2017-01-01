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В Индии мотоцикл зажало между двумя грузовиками

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:05
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Второй день рождения могут отпраздновать герои этого ролика, попавшего в объектив камеры наблюдения.

На дороге в Индии резко остановились несколько машин. Двое на мотоцикле ехали следом, но вовремя успели затормозить. А вот многотонная фура остановиться столь же быстро - не смогла.

Трагедия, казалось, неизбежна. Однако спустя несколько секунд и байкер, и пассажир поднимаются с асфальта и, поддерживая друг друга, покидают проезжую часть. Остаться без травм им вряд ли удалось. Но вот смерти счастливчики точно избежали.

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