В Индии мотоцикл зажало между двумя грузовиками
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:05
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На дороге в Индии резко остановились несколько машин. Двое на мотоцикле ехали следом, но вовремя успели затормозить. А вот многотонная фура остановиться столь же быстро - не смогла.
Трагедия, казалось, неизбежна. Однако спустя несколько секунд и байкер, и пассажир поднимаются с асфальта и, поддерживая друг друга, покидают проезжую часть. Остаться без травм им вряд ли удалось. Но вот смерти счастливчики точно избежали.
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