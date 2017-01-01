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Недовольный автомобилист перерисовал дорожную разметку на перекрёстке в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:46
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Вооружился кистью, красками и отправился на войну - с дорожной разметкой. В Китае камеры наблюдения запечатлели автомобилиста, недовольного организацией движения на одном из перекрёстков.

На кадрах видно, как мужчина за несколько минут "разрешает" автомобилистам выполнять не только разворот и поворот из крайней левой полосы, но и ехать прямо. Переделывает на свой лад и зону ожидания.

Сообщается, что таким образом горе-художник хотел избавиться от пробок на данном участке дороги. Вот только полицейские его идею не оценили. Мужчину задержали, а разметку привели в первоначальный вид.

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