Недовольный автомобилист перерисовал дорожную разметку на перекрёстке в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:46
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На кадрах видно, как мужчина за несколько минут "разрешает" автомобилистам выполнять не только разворот и поворот из крайней левой полосы, но и ехать прямо. Переделывает на свой лад и зону ожидания.
Сообщается, что таким образом горе-художник хотел избавиться от пробок на данном участке дороги. Вот только полицейские его идею не оценили. Мужчину задержали, а разметку привели в первоначальный вид.
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