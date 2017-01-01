Именинник чуть не сгорел из-за свечи на торте
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:16
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Героя этого видео чуть не сожгли друзья. Парень начал резать торт и весёлая компания решила забрызгать его пеной, которая моментально загорелась. В считанные секунды в огне оказалась и голова, и спина виновника торжества. Приятели тут же бросили баллончики и погасили пламя руками - огнетушитель, видимо, никто не подарил.
Тем не менее избежать ожогов не удалось. Сообщается, что продолжился праздник уже в кабинете врача. И теперь, наверняка, запомнится всем надолго.
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