В Абакане водитель мусоровоза оставил после себя мусор во дворе жилого дома и уехал

Автор: Вадим Хакасия Дата публикации: 12:40

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1 декабря 2017 года с 9-49 по 9-59 местного (Красноярского) времени водитель автомобиля КАМАЗ гос. № С 995 ХУ 55 во дворе одного из домов в пос. МПС г. Абакан очень "качественно и профессионально" производит вывоз мусора, не забывая при этом хамить и оскорблять возмущенных жителей дома. Соревнуемся в номинации худший водитель мусоровоза