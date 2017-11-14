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В Абакане водитель мусоровоза оставил после себя мусор во дворе жилого дома и уехал

Автор:
Вадим Хакасия
Дата публикации:
12:40
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1 декабря 2017 года с 9-49 по 9-59 местного (Красноярского) времени водитель автомобиля КАМАЗ гос. № С 995 ХУ 55 во дворе одного из домов в пос. МПС г. Абакан очень "качественно и профессионально" производит вывоз мусора, не забывая при этом хамить и оскорблять возмущенных жителей дома. Соревнуемся в номинации худший водитель мусоровоза

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