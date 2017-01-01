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Зима наступает на столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:55
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Зима уверенно наступает на столицу: снег собой покрывает все вокруг, дует холодный ветер, а температура остается осенней, в городе +2С.

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