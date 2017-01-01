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Небезопасные "игры" на льду в парке 50 лет Октября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:56
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Двое подростков решили "поиграть" на замёрзшем пруду в парке 50 лет Октября. Бегая по замёрзшей поверхности пытались расколоть ломом лёд.

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