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Затяжной снег в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:56
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Снег продолжает идти. Тротуары покрываются снегом, на проезжих частях жижа. Осадки сохранятся до утра субботы.

  • 23
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