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Открытие катка на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:33
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Открытие катка на ВДНХ. Вот в таких условиях открывается каток, пока работает техника. Но люди пришли и стоят в очереди в кассу.

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Комментарии (0)

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