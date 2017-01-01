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Небольшое ДТП у метро Свиблово из-за непогоды

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:53
  • 21
  • 0

На снежной улице произошло ДТП с участием 2х авто.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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