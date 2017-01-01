Сильный снегопад на востоке Москвы

Автор: dog162 Дата публикации: 19:15

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На востоке столицы сейчас идет сильный снегопад. Ветер сильный и местами порывистый. На дорогах и тратуарах даже образовался небольшой снежный покров.