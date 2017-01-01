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Настоящая зима пришла в столицу первого декабря

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:25
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Настоящая зима пришла в столицу первого декабря. Как и обещали синоптики, Москву обильно засыпает снегом.

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