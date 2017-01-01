Мощный снегопад привел к заторам в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:27

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В вечерние часы существенно осложнилось движение автомобильного трафика. На протяжении нескольких часов в столице идёт снегопад. Высота снежного покрова на улицах ощутимо подросла, однако из-за вечернего часа-пик коммунальные службы в полной мере пока не могут приступить к расчистке улично-дорожной сети. Движение транспорта из-за снегопада затруднено во всем центре города, а также на периферийных трассах по направлению в сторону области. Температура воздуха при этом составляет минус 1 градус, что создаёт все условия для образования гололедицы и повышению аварийности на столичных дорогах.