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Главная  /  Репортажи  /  Мощный снегопад привел к заторам в центре Москвы

Мощный снегопад привел к заторам в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:27
  • 29
  • 1

В вечерние часы существенно осложнилось движение автомобильного трафика. На протяжении нескольких часов в столице идёт снегопад. Высота снежного покрова на улицах ощутимо подросла, однако из-за вечернего часа-пик коммунальные службы в полной мере пока не могут приступить к расчистке улично-дорожной сети. Движение транспорта из-за снегопада затруднено во всем центре города, а также на периферийных трассах по направлению в сторону области. Температура воздуха при этом составляет минус 1 градус, что создаёт все условия для образования гололедицы и повышению аварийности на столичных дорогах.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:55
    Как всегда половина кадров с заснеженным объективом и разводами. Эх.
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