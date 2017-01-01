Первый крупный снегопад компания молодёжи встретила игрой в снежки

Автор: tim777 Дата публикации: 19:38

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Первый день календарной зимы в столице отметился первым мощным снегопадом. Осадки в виде мокрого снега прошли во многих округах города. К вечеру на улице стало по-зимнему снежно, и многие встретили начало настоящей зимы традиционными забавами. Так, около Третьяковской галереи сразу несколько компаний молодых людей "отпраздновали" появление снега, массовой игрой в снежки. Действо продолжалось под визги и вопли молодых людей - возвращение в детство, можно сказать, состоялось удачно.