Первый крупный снегопад компания молодёжи встретила игрой в снежки
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:38
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- 12
Первый день календарной зимы в столице отметился первым мощным снегопадом. Осадки в виде мокрого снега прошли во многих округах города. К вечеру на улице стало по-зимнему снежно, и многие встретили начало настоящей зимы традиционными забавами. Так, около Третьяковской галереи сразу несколько компаний молодых людей "отпраздновали" появление снега, массовой игрой в снежки. Действо продолжалось под визги и вопли молодых людей - возвращение в детство, можно сказать, состоялось удачно.
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