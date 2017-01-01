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На улице Косыгина автомобиль каршеринга налетел на бетонный блок

Автор:
antipin1974
Дата публикации:
22:15
  • 28
  • 0

На улице Косыгина автомобиль каршеринга налетел на бетонный блок.

  • 28
  • 0

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