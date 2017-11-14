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Главная  /  Репортажи  /  Новое ветхое жильё взамен старого ветхого получили жители города Смоленска (14.11.2017 г.)

Новое ветхое жильё взамен старого ветхого получили жители города Смоленска (14.11.2017 г.)

Автор:
kurt13
Дата публикации:
00:04
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Переселили из ветхого жилья в новую квартиру. Дом сдан в 2013 году, в этом же году и заселили. И с 2015 года течет крыша, когда тает снег. Управляющая компания полностью бездействует, письма и претензии ничего не меняют. Обращение в инспекции, прокуратуру и даже суд - ничего не изменило. Живем в болоте, подвергая свое здоровье опасности.

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Комментарии (0)

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