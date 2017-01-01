В Тихвине отметили день рождения поэтессы Мирры Лохвицкой

Автор: Leobr Дата публикации: 21:17

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Сегодня день рождения Мирры Лохвицкой (1859 - 1905). Мария Александровна Лохвицкая успела за свою короткую жизнь оставить яркий след в русской поэзии. Она и её не менее знаменитая младшая сестра Надежда (взявшая псевдоним Тэффи) не раз бывали в Тихвине, где жил их дядя. В Тихвине уже третий год работает современная библиотека - Социокультурный центр "Тэффи". А в Тихвинской центральной районной библиотеке имени И.П.Мордвинова на "Пятницах у Мордвинова) перед началом обсуждения очередной темы библиограф по краеведению А. А. Титова и напомнила нам о сегодняшнем дне рождения.