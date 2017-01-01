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Кот пьёт воду из капающего крана

Автор:
Marc Esayan
Дата публикации:
22:50
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Кот пьёт воду из капающего крана, но очень не умело. Большая часть воды оседает на его шерсти.

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