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Главная  /  Репортажи  /  Затяжной снегопад на юго-западе столицы

Затяжной снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:18
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В столице продолжает идти снег. Местами с неба падают пушистые хлопья. Остановки расчищают от жижи коммунальные службы.

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