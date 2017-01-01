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Главная  /  Репортажи  /  Дороги и тротуары на юге столицы превратились в снежную кашу

Дороги и тротуары на юге столицы превратились в снежную кашу

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01.12 23:58
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На юге Москвы на дорогах и тротуарах образовалась снежная каша.

  • 15
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