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Жильцов жилого дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:05
  • 41
  • 1

Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы - источник МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жильцов 9-этажного дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы. После повреждения газовой трубы в доме 1/26 на Есенинском бульваре работают авврийные службы Мосгаза. Труба была повреждена при проведении ремонтных работ в доме.

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Комментарии (1)

  • tim777
    11:35
    По ВМ 2.12.17 в 11:25.
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