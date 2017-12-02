Жильцов жилого дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 10:05
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Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы - источник МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жильцов 9-этажного дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы. После повреждения газовой трубы в доме 1/26 на Есенинском бульваре работают авврийные службы Мосгаза. Труба была повреждена при проведении ремонтных работ в доме.
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