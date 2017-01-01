Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снег тает в столице

Снег тает в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:25
  • 26
  • 0

Выпавший накануне снег тает. Во дворах образуются большие лужи.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
13:14 | Max_019
Два человека пострадали в ДТП на ул. Комдива Орлова на северо-востоке Москвы
13 0
12:49 | Александр Корицкий
В городе Мелеуз на юге Башкирии до сих пор не выпал снег, хотя в регионе уже лежит