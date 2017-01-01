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Челябинский Дед Мороз вызывает снег

Автор:
Chelmoroz
Дата публикации:
12:39
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Ямал Ири (Ямальский Дед Мороз) прислал местному коллеге волшебный шаманский бубен, c помощью которого #ChelMoroz и попытался вызвать снег!

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