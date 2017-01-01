Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на ул. Комдива Орлова на северо-востоке Москвы

Два человека пострадали в ДТП на ул. Комдива Орлова на северо-востоке Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:14
  • 10
  • 0

ДТП на ул. Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Пострадали оба водителя. На месте работают сотрудники ГИБДД.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
12:38 | Uwis
Последствия снегопада и резкого потепления в Москве
13 0
12:43 | Юлий Леонтьев
Гололед на дорогах Калининграда привел к росту числа ДТП
35 0
02:47 | Sargo
На северо-востоке столицы всю ночь идет снег