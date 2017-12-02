Последствия массовой аварии на 84 км МКАД

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Днём 2 декабря на северо-востоке столицы произошло массовое ДТП. На 84 км внешней стороны МКАД столкнулись 4 автомобиля: "ГАЗель", "Nissan X-Trail", "Nissan Terrano" и "Hyundai Solaris". Все автомобили двигались в сторону Дмитровского шоссе. Впереди едущие автомобили начали притормаживать. Водитель "ГАЗели", который был замыкающим, поздно заметил останавливающиеся автомобили и врезался в автомобиль "Nissan X-Trail". Далее по цепной реакции были задеты ещё 2 автомобиля. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС убрали в сторонку аварийные автомобили и приступили к оформлению ДТП. Из людей, к счастью, никто серьёзно не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.