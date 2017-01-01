Новая сеть автобусных маршрутов запущена в районе Печатники на юго-востоке Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:54

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68 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197860

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники запущена новая сеть автобусных маршрутов, разработанная ГУП «МосгортрансНИИпроект». Теперь жители района могут быстрее доехать до ближайших станций метро и МЦК. Кроме того, на 6 минут сократилось время в пути на автобусе между Марьино и Печатниками.Новый маршрут 736 («Курьяново – Метро «Кожуховская») напрямую соединил наиболее населенную часть района Печатники со станцией МЦК «Угрешская» и промышленной зоной «Южный порт». Также со 2 декабря частично изменилась трасса маршрутов 161, 193, 646 и 703*.Для создания новой маршрутной сети в Печатниках использовали новый комплексный подход: проанализированы популярные у пассажиров направления движения, скорость транспорта на маршрутах, интервалы движения автобусов, а также пешая доступность остановок.Изменение в расписании автобусов в районе Печатники:№161 – за счет продления маршрута по Волгоградскому проспекту, усилено транспортное обслуживание на участке «Печатники - метро Текстильщики - метро Волгоградский проспект». Пассажиры, осуществляющие посадку/высадку на 2-ой улице Машиностроения и Южнопортовой улице, могут воспользоваться автобусом 159.· №193 – вместо участка трассы по Шоссейной улице и улице Кухмистерова маршрут следует по улице Гурьянова, пассажиры теперь могут из наиболее заселенного участка района быстрее добраться на территорию промышленной зоны «Южный порт». Пассажиры отмененного участка трассы могут воспользоваться маршрутами 161, 438, 703 и 736.· №646 – маршрут не заезжает в микрорайон Курьяново. За счет сокращения интервалов на маршруте, улучшено обслуживание пассажиров, осуществляющих посадку/высадку на ул.Полбина, сокращено время в пути между районами Марьино и Печатники в среднем на 6-7 минут. Жители Курьяново могут добраться до метро на автобусах №№35, 161, 292, 703 и 736, следующими в направлении ст. м. "Кожуховская", "Печатники" и "Текстильщики". ·№703 – трасса маршрута проходит по Шоссейной улице, вместо участка по улице Гурьянова и Кухмистерова. Новая трасса также сокращает время проезда до станции метро "Печатники" и повысит стабильность маршрута. Пассажиры отмененного участка могут воспользоваться маршрутами 193, 292, 426, 736.